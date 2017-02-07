"Рубин" отказался играть с "Краснодаром" на сборе в Испании

"Краснодар" был вынужден сменить соперника по заключительному контрольному матчу зимних сборов команды, информирует клубная пресс-служба. Решение было принято в связи с отказом "Рубина" сыграть с "быками". Вместо казанцев против "Краснодара" выступит команда третьего испанского дивизиона – "Марбелья". Встреча состоится 9 февраля и начнется в 17.00 по московскому времени.