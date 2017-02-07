"Рубин" отказался играть с "Краснодаром" на сборе в Испании

"Краснодар" был вынужден сменить соперника по заключительному контрольному матчу зимних сборов команды, информирует клубная пресс-служба. Решение было принято в связи с отказом "Рубина" сыграть с "быками". Вместо казанцев против "Краснодара" выступит команда третьего испанского дивизиона – "Марбелья". Встреча состоится 9 февраля и начнется в 17.00 по московскому времени.
spartak ekspress
ЗлобныйЖиртрест репетиция выхода краснодара в финал весной посмотрите
00:50
Алый Дракон
Морозов95 Странное решение от Рубина 20:57...Ничего странного - спарринги были расписаны заранее. Впереди еще 2 матча - со "Спартаком", и еще с кем-то... "Краснодара" в планах не было - значит, незапланированный матч с ними сейчас не вписывается в тренировочный процесс....
21:59 7 февраля
Fajyz
А что странного? Будут играть со Спартаком, потому что им не встречаться более в этом году ни в одном турнире. А с Краснодаром шифруются.
21:20 7 февраля
ЗлобныйЖиртрест
Fajyz тем более странно - репетиция не помешала бы
21:15 7 февраля
Fajyz
Ничего странного, в КР будут играть.
21:15 7 февраля
Морозов95
Странное решение от Рубина
20:57 7 февраля