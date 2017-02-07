20:47 7 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Рубин" отказался играть с "Краснодаром" на сборе в Испании

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"Краснодар" был вынужден сменить соперника по заключительному контрольному матчу зимних сборов команды, информирует клубная пресс-служба. Решение было принято в связи с отказом "Рубина" сыграть с "быками". Вместо казанцев против "Краснодара" выступит команда третьего испанского дивизиона – "Марбелья". Встреча состоится 9 февраля и начнется в 17.00 по московскому времени.

Дополнительная информация

https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=128033

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КОММЕНТАРИИ (6)
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spartak ekspress

ЗлобныйЖиртрест репетиция выхода краснодара в финал весной посмотрите

00:50

Алый Дракон

Морозов95 Странное решение от Рубина 20:57...Ничего странного - спарринги были расписаны заранее. Впереди еще 2 матча - со "Спартаком", и еще с кем-то... "Краснодара" в планах не было - значит, незапланированный матч с ними сейчас не вписывается в тренировочный процесс....

21:59 7 февраля

Fajyz

А что странного? Будут играть со Спартаком, потому что им не встречаться более в этом году ни в одном турнире. А с Краснодаром шифруются.

21:20 7 февраля

ЗлобныйЖиртрест

Fajyz тем более странно - репетиция не помешала бы

21:15 7 февраля

Fajyz

Ничего странного, в КР будут играть.

21:15 7 февраля

Морозов95

Странное решение от Рубина

20:57 7 февраля

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ