"Рубин" оставил Лестьенна и Гекдениза в запасе на матч с "Анжи"

"Рубин" объявил состав на матч 18-го тура чемпионата против "Анжи". Отметим, что в заявке отсутствует защитник Эльмир Набиуллин, а форвард Максим Лестьенн и полузащитник Гекдениз Карадениз остались в запасе команды. На данный момент казанский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата страны, "Анжи" идет на 11-й строчке.

Состав команды выглядит следующим образом:

"Рубин": Рыжиков, Устинов, Бурлак, Самбрано, Санчес, Камболов, М`Вила, Ткачук, Жемалетдинов, Жонатас, Канунников.

Запасные: Нестеренко, Акмурзин, Кузьмин, Бауэр, Махатадзе, Цакташ, Карадениз, Лестьенн, Ахметов.