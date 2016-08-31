"Рубин" оштрафован на 30 000 рублей, "Зенит" - на 40 000 рублей

В доме футбола завершилось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС на котором были вынесены следующие решения:

"Оренбург" – "Рубин"



– В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать ФК "Рубин" г. Казань на 20 000 (двадцать тысяч) рублей.



– В соответствии с частью 1 статьи 90 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неоднократный выход за пределы технической зоны без разрешения судьи – оштрафовать тренера ФК "Рубин" г. Казань Грасия Х. на 10 000 (десять тысяч) рублей.



"Урал" – "Арсенал"



– В соответствии со статьей 12 и статьей 111 Дисциплинарного регламента РФС за иные нарушения регламента соревнований – вынести ФК "Арсенал" г. Тула замечание.



"Зенит" – "Амкар"



– В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать ФК "Зенит" г. Санкт-Петербург на 30 000 (тридцать тысяч) рублей.



– В соответствии с частью 1 статьи 114 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 36 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча – оштрафовать ФК "Зенит" г. Санкт-Петербург на 10 000 (десять тысяч) рублей.