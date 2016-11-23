"Рубин" оштрафован на 25 тысяч рублей за баннер в адрес Азмуна

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что "Рубин" оштрафован на 25 тысяч рублей за оскорбительный баннер в адрес нападающего Сердара Азмуна, который был вывешен в матче 14-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:0). По ходу встречи на трибуне болельщиков казанского клуба появился плакат с изображением форварда и с подписью "Лжец" на английском языке.

- Вчера "Ростов" подал жалобу в комитет на баннер, который вывесили болельщики "Рубина" в адрес Азмуна, - приводит ТАСС слова Григорьянца. - КДК рассмотрел жалобу и принял решение оштрафовать "Рубин" за вывешивание несогласованного баннера фанатами на 25 тысяч рублей.

Напомним, "Ростов" летом 2015 года арендовал Азмуна до конца сезона. По словам футболиста, его контракт содержал опцию выкупа прав ростовчанами, но "Рубин" не стал отдавать игрока. Тогда нападающий самовольно покинул расположение казанского клуба и подписал контракт с желто-синими.