16:30 | Футбол — РПЛ

"Рубин" одержал 400-ю победу в чемпионатах России

Обсудить
0

"Рубин" одержал 400-ю победу в чемпионатах и первенствах России. Юбилейной стал выигрыш у "Крыльев Советов" в 9-м туре РПЛ (2:1). С 1992 года "Рубин" одержал 196 побед в премьер-лиге и 204 – в первом и втором дивизионах.

"Рубин" вышел в РПЛ в 2003 году. В 2008 и 2009 году клуб становился чемпионом страны.

 

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 9-й тур. "Спартак" - "Ростов" и другие матчи
Материалы других СМИ
Загрузка...