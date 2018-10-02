"Рубин" одержал 400-ю победу в чемпионатах России

"Рубин" одержал 400-ю победу в чемпионатах и первенствах России. Юбилейной стал выигрыш у "Крыльев Советов" в 9-м туре РПЛ (2:1). С 1992 года "Рубин" одержал 196 побед в премьер-лиге и 204 – в первом и втором дивизионах.

"Рубин" вышел в РПЛ в 2003 году. В 2008 и 2009 году клуб становился чемпионом страны.