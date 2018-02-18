20:25 | Футбол — РФПЛ

"Рубин" обыграл "Волеренгу", Попов забил первый гол за казанцев


"Рубин" уверенно обыграл "Волеренгу" со счетом 3:0 в товарищеском матче. В составе российского клуба отличился новичок команды полузащитник Ивелин Попов, также забивали Сердар Азмун и Рифат Жемалетдинов.

Товарищеский матч

"Рубин" – "Волеренга" – 3:0 (2:0)

Голы: Попов, 5 (1:0). Азмун, 23 (2:0). Жемалетдинов, 60 (3:0).

Нереализованный пенальти: Эйджийри ("Волеренга"), 82 (вратарь).

"Рубин": Джанаев, Кузьмин (Устинов, 61), Кудряшов (Сорокин, 61), Гранат, Сесар Навас (Агапов, 61), Камболов (Шекари, 61), Микушин, Попов (Гекдениз, 46), Могилевец, Ахметов (Жемалетдинов, 46), Нобоа, Азмун (Голдобин, 61).

18 февраля.

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