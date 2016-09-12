"Рубин" обыграл "Урал" и одержал первую победу при Грасии

"Рубин" в домашнем матче 6-го тура премьер-лиги победил "Урал". Голами в составе казанской команды отметились хавбек Денис Ткачук, форвард Максим Лестьенн (в своем дебютном поединке) и защитник гостей Александр Новиков, который поразил свои ворота. У "Урала" забил нападающий Роман Павлюченко.
Для "Рубина", который поднялся с 15-го места в турнирной таблице на 10-е, эта победа стала первой под руководством испанского тренера Хави Грасии.
Чемпионат России
Премьер-лига
6-й тур
"Рубин" (Казань) – "Урал" (Екатеринбург) – 3:1 (1:0)
Голы: Новиков, 29 - в свои ворота (1:0). Ткачук, 70 (2:0). Лестьенн, 76 (3:0). Павлюченко, 87 (3:1).
"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Серхио Санчес, Самбрано, Набиуллин (Бурлак, 90+1), Рочина (Жемалетдинов, 84), Камболов, Сонг, Ткачук, Канунников, Жонатас (Лестьенн, 67).
"Урал": Арапов, Кулаков, Фонтанелло, Динга, Новиков (Чантурия, 65), Данцев, Фидлер (Павленко, 81), Емельянов, Коробов (Жуков, 72), Лунгу, Павлюченко.
Предупреждения: Емельянов, 18. Набиуллин, 37. Павлюченко, 78.
Судьи: ЛЕВНИКОВ (Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская область), Назаров (Невинномысск).
12 сентября. Казань. Стадион "Центральный".
Видео всех опасных моментов и трансляция матча
Singbеrt7
Наконец-то!!! Реализуй Жонатас все свои моменты и счет был бы крупнее. Хорошо что посадили на лавку Оздоева и Саму, игра сразу пошла.
22:01
Platinum1991
Поздравляем казанский Рубин с это ДОЛГОЖДАННОЙ победой! Сыграли компактно и выполнили установку тренера! В этой игре не было сумбура и суеты, как в предыдущих! Видно, что команда хорошо подготовилась к игре и выполнила план на игру! Казанцы показали класс и стабильность игровых кондиций! Забили ТРИ красавца гола и одержали ПЕРВУЮ победу! Дай БОГ НЕ ПОСЛЕДНЮЮ! Были и ошибки, но они не повлияли на итоговый результат! Позитива от игры было больше, а забитые голы сгладили все ошибки! Вот так надо готовиться к игре и побеждать, что дома. что в гостях. У Рубина хороший состав и с этим составом можно смело бороться за высокие места в чемпионате и кубке России. ВПЕРЁД Рубин! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Россия - ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА!!! Будем очень РАДЫ! УРА!
21:54
shuralev
КРАСАВЫ!!!
21:49
sailor1990
ПОЗОРИЩЕ!!!
21:39