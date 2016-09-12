"Рубин" обыграл "Урал" и одержал первую победу при Грасии

"Рубин" в домашнем матче 6-го тура премьер-лиги победил "Урал". Голами в составе казанской команды отметились хавбек Денис Ткачук, форвард Максим Лестьенн (в своем дебютном поединке) и защитник гостей Александр Новиков, который поразил свои ворота. У "Урала" забил нападающий Роман Павлюченко.

Для "Рубина", который поднялся с 15-го места в турнирной таблице на 10-е, эта победа стала первой под руководством испанского тренера Хави Грасии.

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6-й тур

"Рубин" (Казань) – "Урал" (Екатеринбург) – 3:1 (1:0)

Голы: Новиков, 29 - в свои ворота (1:0). Ткачук, 70 (2:0). Лестьенн, 76 (3:0). Павлюченко, 87 (3:1).

"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Серхио Санчес, Самбрано, Набиуллин (Бурлак, 90+1), Рочина (Жемалетдинов, 84), Камболов, Сонг, Ткачук, Канунников, Жонатас (Лестьенн, 67).

"Урал": Арапов, Кулаков, Фонтанелло, Динга, Новиков (Чантурия, 65), Данцев, Фидлер (Павленко, 81), Емельянов, Коробов (Жуков, 72), Лунгу, Павлюченко.

Предупреждения: Емельянов, 18. Набиуллин, 37. Павлюченко, 78.

Судьи: ЛЕВНИКОВ (Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская область), Назаров (Невинномысск).

12 сентября. Казань. Стадион "Центральный".

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