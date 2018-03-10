20:49 10 марта | Футбол — РФПЛ

"Рубин" обыграл "Тосно" в Саранске

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"Тосно" в домашнем матче 22-го тура чемпионата России уступил "Рубину" (0:1). Единственный гол на счету Вячеслава Подберезкина. Отметим, что встреча проходила в Саранске.

Чемпионат России

Премьер-лига

22-й тур

"Тосно" - "Рубин" (Казань) - 0:1 (0:0)

Гол: Подберезкин, 75.

"Тосно": Опарин, Маргасов, Буйволов, Дугалич, Чернов, Галиулин (Рикардинью, 80), Полетанович, Нуну Роша, Жигулев (Мелкадзе, 80), Мирзов (Макаров, 74), Погребняк.

"Рубин": Джанаев, Энаке, Гранат, Сесар Навас, Камболов, Кудряшов, Могилевец, Нобоа, Подберезкин, Попов, Жемалетдинов (Ахметов, 64. Сорокин, 88).

Предупреждения: Энаке, 18. Гранат, 89.

Судьи: КАРАСЕВ, Аверьянов, Калугин (все Москва).

10 марта. Саранск. Стадион "Старт".

Турнирная таблица и календарь чемпионата России

Тосно - Рубин

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
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foreverCSKAforever

Надеюсь, не на зенитовском играли?

23:37 10 марта

Sandberg

foreverCSKAforever, помним моменты, когда во всей Москваобласти не находилось стадика для ЦСКА в КУЕФА)

23:22 10 марта

foreverCSKAforever

Во всей Ленинградской области не нашлось стадиона, где единственный представитель этой области в РФПЛ мог бы провести свой домашний матч.

22:28 10 марта

andreichf

Питерские стадион зажали своим братьям?

22:17 10 марта

Cheremis57

kauperwood37, а это красавчик Джанаев сыграл на пять! Всё идёт по плану у профессора Бердыева!!

21:02 10 марта

kauperwood37

повезло татарве...два чистейших голевых, с неск. метров не забивают...

21:01 10 марта

Cheremis57

Браво, "Рубин"! Есть первая победа в весенней части чемпа!! Удачи 17 марта в Казани против липового чемпиона!!!

20:58 10 марта

Duckhunter68

Молодцы, рубиновые!

20:57 10 марта

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