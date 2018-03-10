"Рубин" обыграл "Тосно" в Саранске

"Тосно" в домашнем матче 22-го тура чемпионата России уступил "Рубину" (0:1). Единственный гол на счету Вячеслава Подберезкина. Отметим, что встреча проходила в Саранске.
Чемпионат России
Премьер-лига
22-й тур
"Тосно" - "Рубин" (Казань) - 0:1 (0:0)
Гол: Подберезкин, 75.
"Тосно": Опарин, Маргасов, Буйволов, Дугалич, Чернов, Галиулин (Рикардинью, 80), Полетанович, Нуну Роша, Жигулев (Мелкадзе, 80), Мирзов (Макаров, 74), Погребняк.
"Рубин": Джанаев, Энаке, Гранат, Сесар Навас, Камболов, Кудряшов, Могилевец, Нобоа, Подберезкин, Попов, Жемалетдинов (Ахметов, 64. Сорокин, 88).
Предупреждения: Энаке, 18. Гранат, 89.
Судьи: КАРАСЕВ, Аверьянов, Калугин (все Москва).
10 марта. Саранск. Стадион "Старт".
Турнирная таблица и календарь чемпионата России
foreverCSKAforever
Надеюсь, не на зенитовском играли?
23:37 10 марта
Sandberg
foreverCSKAforever, помним моменты, когда во всей Москваобласти не находилось стадика для ЦСКА в КУЕФА)
23:22 10 марта
foreverCSKAforever
Во всей Ленинградской области не нашлось стадиона, где единственный представитель этой области в РФПЛ мог бы провести свой домашний матч.
22:28 10 марта
andreichf
Питерские стадион зажали своим братьям?
22:17 10 марта
Cheremis57
kauperwood37, а это красавчик Джанаев сыграл на пять! Всё идёт по плану у профессора Бердыева!!
21:02 10 марта
kauperwood37
повезло татарве...два чистейших голевых, с неск. метров не забивают...
21:01 10 марта
Cheremis57
Браво, "Рубин"! Есть первая победа в весенней части чемпа!! Удачи 17 марта в Казани против липового чемпиона!!!
20:58 10 марта
Duckhunter68
Молодцы, рубиновые!
20:57 10 марта