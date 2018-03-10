"Рубин" обыграл "Тосно" в Саранске

"Тосно" в домашнем матче 22-го тура чемпионата России уступил "Рубину" (0:1). Единственный гол на счету Вячеслава Подберезкина. Отметим, что встреча проходила в Саранске.

Чемпионат России

Премьер-лига

22-й тур

"Тосно" - "Рубин" (Казань) - 0:1 (0:0)

Гол: Подберезкин, 75.

"Тосно": Опарин, Маргасов, Буйволов, Дугалич, Чернов, Галиулин (Рикардинью, 80), Полетанович, Нуну Роша, Жигулев (Мелкадзе, 80), Мирзов (Макаров, 74), Погребняк.

"Рубин": Джанаев, Энаке, Гранат, Сесар Навас, Камболов, Кудряшов, Могилевец, Нобоа, Подберезкин, Попов, Жемалетдинов (Ахметов, 64. Сорокин, 88).

Предупреждения: Энаке, 18. Гранат, 89.

Судьи: КАРАСЕВ, Аверьянов, Калугин (все Москва).

10 марта. Саранск. Стадион "Старт".

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