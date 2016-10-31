"Рубин" обыграл "Локомотив"

"Рубин" на своем поле в матче 12-го тура премьер-лиги победил "Локомотив". Во втором тайме казанцы дважды забили после стандартных положений, отличились нападающие Максим Канунников и Жонатас.

Отметим, что главный тренер железнодорожников Юрий Семин в перерыве заменил полузащитника Александра Самедова на форварда Эсекиэла Хенти, а вместо Хенти в концовке встречи вышел Петар Шкулетич.

"Рубин" с 15 очками занимает 10-е место, "Локомотив" на 11-й строчке с 12 баллами.

Чемпионат России

Премьер-лига

12-й тур

"Рубин" (Казань) – "Локомотив" (Москва) – 2:0 (0:0)

Голы: Канунников, 69 (1:0). Жонатас, 77 (2:0).

"Рубин": Рыжиков, Бауэр (Бергстрем, 87), Бурлак, Серхио Санчес, Набиуллин, Канунников, Цакташ (Сонг, 59), М`Вила, Рочина (Самуэль Гарсия, 67), Ткачук, Жонатас.

"Локомотив": Гильерме, Янбаев, Пейчинович, Михалик, В.Денисов, Самедов (Хенти, 46. Шкулетич, 83), Коломейцев (Касаев, 83), И.Денисов, Фернандеш, Майкон, Миранчук.

Предупреждения: Михалик, 13. И.Денисов, 54. Бауэр, 62.

Судьи: БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург), Гаврилин (Владимир), Данченко (Уфа).

31 октября. Казань. Стадион "Казань Арена". 8026 зрителей.

Трансляция матча "Рубин" – "Локомотив"