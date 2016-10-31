"Рубин" обыграл "Локомотив"

"Рубин" на своем поле в матче 12-го тура премьер-лиги победил "Локомотив". Во втором тайме казанцы дважды забили после стандартных положений, отличились нападающие Максим Канунников и Жонатас.
Отметим, что главный тренер железнодорожников Юрий Семин в перерыве заменил полузащитника Александра Самедова на форварда Эсекиэла Хенти, а вместо Хенти в концовке встречи вышел Петар Шкулетич.
"Рубин" с 15 очками занимает 10-е место, "Локомотив" на 11-й строчке с 12 баллами.
Чемпионат России
Премьер-лига
12-й тур
"Рубин" (Казань) – "Локомотив" (Москва) – 2:0 (0:0)
Голы: Канунников, 69 (1:0). Жонатас, 77 (2:0).
"Рубин": Рыжиков, Бауэр (Бергстрем, 87), Бурлак, Серхио Санчес, Набиуллин, Канунников, Цакташ (Сонг, 59), М`Вила, Рочина (Самуэль Гарсия, 67), Ткачук, Жонатас.
"Локомотив": Гильерме, Янбаев, Пейчинович, Михалик, В.Денисов, Самедов (Хенти, 46. Шкулетич, 83), Коломейцев (Касаев, 83), И.Денисов, Фернандеш, Майкон, Миранчук.
Предупреждения: Михалик, 13. И.Денисов, 54. Бауэр, 62.
Судьи: БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург), Гаврилин (Владимир), Данченко (Уфа).
31 октября. Казань. Стадион "Казань Арена". 8026 зрителей.
Ботаникум
И правильно "Рубин" сделал! Физкульт-привет Гер-кюсу и Корнею!!! Шпалыч, ищи "петушка"!!!!!!!
21:39
Thomas_Boy
Очистить "Локомотив" от нехристей! Нет в них русского духа, железнодорожной закалки. Да здравствует Православная Команда Железнодорожников!
21:38
Serj1805
На фото на лице Палыча читается; Ну не шмогла я, не шмогла!"
21:37
Chibisov
Обе команды были никакие,но только в рубине есть нападающие,а у локомотива одно сплошное хенти или шулетичи это даже не деревья)Зато теперь понятен уровень цска когда такой локомотив его обыгрывает!А семин мне кажется уже как тренер закончился,лучше бы отдыхал чем ввязался в такой блудень!
21:36
Thomas_Boy
Басурман, убирайся! И петуха своего забери! Мы с Ольгой Юрьевной рыдаем, глядя на этот позор! Развалил Команду!
21:32
Vedi
Походу , всё таки срок годности у Палыча вышел . Еврокубки для Локо как летаргический сон - а проснулись - 11 место .
21:31
ЮКИ
наконец-то,Рубин порадовал!
21:30