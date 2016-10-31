21:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Рубин" обыграл "Локомотив"

Главный тренер "Локомотива" Юрий СЕМИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Главный тренер "Локомотива" Юрий СЕМИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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"Рубин" на своем поле в матче 12-го тура премьер-лиги победил "Локомотив". Во втором тайме казанцы дважды забили после стандартных положений, отличились нападающие Максим Канунников и Жонатас.

Отметим, что главный тренер железнодорожников Юрий Семин в перерыве заменил полузащитника Александра Самедова на форварда Эсекиэла Хенти, а вместо Хенти в концовке встречи вышел Петар Шкулетич.

"Рубин" с 15 очками занимает 10-е место, "Локомотив" на 11-й строчке с 12 баллами.

Чемпионат России

Премьер-лига

12-й тур

"Рубин" (Казань) – "Локомотив" (Москва) – 2:0 (0:0)

Голы: Канунников, 69 (1:0). Жонатас, 77 (2:0).

"Рубин": Рыжиков, Бауэр (Бергстрем, 87), Бурлак, Серхио Санчес, Набиуллин, Канунников, Цакташ (Сонг, 59), М`Вила, Рочина (Самуэль Гарсия, 67), Ткачук, Жонатас.

"Локомотив": Гильерме, Янбаев, Пейчинович, Михалик, В.Денисов, Самедов (Хенти, 46. Шкулетич, 83), Коломейцев (Касаев, 83), И.Денисов, Фернандеш, Майкон, Миранчук.

Предупреждения: Михалик, 13. И.Денисов, 54. Бауэр, 62.

Судьи: БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург), Гаврилин (Владимир), Данченко (Уфа).

31 октября. Казань. Стадион "Казань Арена". 8026 зрителей.

Трансляция матча "Рубин" – "Локомотив"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Ботаникум

И правильно "Рубин" сделал! Физкульт-привет Гер-кюсу и Корнею!!! Шпалыч, ищи "петушка"!!!!!!!

21:39

Thomas_Boy

Очистить "Локомотив" от нехристей! Нет в них русского духа, железнодорожной закалки. Да здравствует Православная Команда Железнодорожников!

21:38

Serj1805

На фото на лице Палыча читается; Ну не шмогла я, не шмогла!"

21:37

Chibisov

Обе команды были никакие,но только в рубине есть нападающие,а у локомотива одно сплошное хенти или шулетичи это даже не деревья)Зато теперь понятен уровень цска когда такой локомотив его обыгрывает!А семин мне кажется уже как тренер закончился,лучше бы отдыхал чем ввязался в такой блудень!

21:36

Thomas_Boy

Басурман, убирайся! И петуха своего забери! Мы с Ольгой Юрьевной рыдаем, глядя на этот позор! Развалил Команду!

21:32

Vedi

Походу , всё таки срок годности у Палыча вышел . Еврокубки для Локо как летаргический сон - а проснулись - 11 место .

21:31

ЮКИ

наконец-то,Рубин порадовал!

21:30

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