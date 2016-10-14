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"Рубин" обыграл "Крылья Советов" в молодежном первенстве

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"Рубин" переиграл "Крылья Советов" в матче 10-го тура молодежного первенства премьер-лиги. Дубль на свой счет записал нападающий казанцев Геворг Арутюнян. Победа позволила "Рубину" подняться на 7-е место в турнирной таблице.

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10-й тур 

"Рубин" (Казань) - "Крылья Советов" (Самара) - 4:1 (1:0)

Голы: Арутюнян, 17 - с пенальти (1:0). Арутюнян, 60 (2:0). Набатов, 76 (2:1). Макеев, 81 (3:1). Голдобин, 86 (4:1).

Предупреждение: Лозовик, 57.

Удаление: Лозовик (К), 76. 

Судья: Матвеев (Санкт-Петербург).

14 октября. Казань. Стадион "Рубин. 2-е поле".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/junior/2016-2017/

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