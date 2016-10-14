"Рубин" обыграл "Крылья Советов" в молодежном первенстве

"Рубин" переиграл "Крылья Советов" в матче 10-го тура молодежного первенства премьер-лиги. Дубль на свой счет записал нападающий казанцев Геворг Арутюнян. Победа позволила "Рубину" подняться на 7-е место в турнирной таблице.
Чемпионат России
Премьер-лига
Молодежные команды
10-й тур
"Рубин" (Казань) - "Крылья Советов" (Самара) - 4:1 (1:0)
Голы: Арутюнян, 17 - с пенальти (1:0). Арутюнян, 60 (2:0). Набатов, 76 (2:1). Макеев, 81 (3:1). Голдобин, 86 (4:1).
Предупреждение: Лозовик, 57.
Удаление: Лозовик (К), 76.
Судья: Матвеев (Санкт-Петербург).
14 октября. Казань. Стадион "Рубин. 2-е поле".