"Рубин" обыграл "Крылья Советов" в молодежном первенстве

"Рубин" переиграл "Крылья Советов" в матче 10-го тура молодежного первенства премьер-лиги. Дубль на свой счет записал нападающий казанцев Геворг Арутюнян. Победа позволила "Рубину" подняться на 7-е место в турнирной таблице.

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10-й тур

"Рубин" (Казань) - "Крылья Советов" (Самара) - 4:1 (1:0)

Голы: Арутюнян, 17 - с пенальти (1:0). Арутюнян, 60 (2:0). Набатов, 76 (2:1). Макеев, 81 (3:1). Голдобин, 86 (4:1).

Предупреждение: Лозовик, 57.

Удаление: Лозовик (К), 76.

Судья: Матвеев (Санкт-Петербург).

14 октября. Казань. Стадион "Рубин. 2-е поле".