"Рубин" объявил об уходе врача и физиотерапевта команды

Казанский "Рубин" в своем официальном твиттере объявил об уходе из клуба доктора Ивана Цыпнеу и физиотерапевта Рене Сантаны.

Причина их ухода состоит в том, что у них закончились контракты с командой.

- Врач команды Иван Цынпеу и физиотерапевт Рене Сантана покидают наш клуб в связи с истечением срока контрактов. Футбольный клуб "Рубин" благодарит Ивана Ивановича и Рене за многолетний добросовестный труд и желает успехов на новом месте работы!, - говорится в официальном сообщении "Рубина".