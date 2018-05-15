"Рубин" объявил об уходе Рыжикова

"Рубин" объявил об уходе 37-летнего вратаря Сергея Рыжикова. Игрок выступал за команду с 2008 года, проведя за команду 359 матчей, в 152 из них сыграв на "ноль".



В прошедшем сезоне Рыжиков провел за команду 13 матчей в чемпионате России, в которых пропустил 12 голов.



В составе "Рубина" он дважды становился чемпионом (2008, 2009) и обладателем Суперкубка России (2010, 2012), выигрывал Кубок страны (2011/2012).

🔝359 матчей в составе #FCRK, 152 из них сухие 😃👍



🏆 Он – двукратный чемпион России, двукратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка России в составе #FCRK



💪Он был стеной 10 лет 💪

❤💚Мы говорим: "До свидания!", но не прощаемся ❤💚

‼ Подробности – завтра ‼ pic.twitter.com/HFXHYnbrhH – "Рубин" Казань (@fcrk) 15 мая 2018 г.