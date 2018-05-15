"Рубин" объявил об уходе Рыжикова

"Рубин" объявил об уходе 37-летнего вратаря Сергея Рыжикова. Игрок выступал за команду с 2008 года, проведя за команду 359 матчей, в 152 из них сыграв на "ноль".
В прошедшем сезоне Рыжиков провел за команду 13 матчей в чемпионате России, в которых пропустил 12 голов.
В составе "Рубина" он дважды становился чемпионом (2008, 2009) и обладателем Суперкубка России (2010, 2012), выигрывал Кубок страны (2011/2012).
🔝359 матчей в составе #FCRK, 152 из них сухие 😃👍– "Рубин" Казань (@fcrk) 15 мая 2018 г.
🏆 Он – двукратный чемпион России, двукратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка России в составе #FCRK
💪Он был стеной 10 лет 💪
❤💚Мы говорим: "До свидания!", но не прощаемся ❤💚
‼ Подробности – завтра ‼ pic.twitter.com/HFXHYnbrhH
riki_tt
Спасибо Сергей! В тренеры надо к Шаронову теперь
19:18
баламошка
Служил верой и правдой клубу. Успехов в дальнейшей жизни!
19:16
Красно-желтый конь
geoserge Нет здесь логики. Я вот, тоже осетин. Но не берут на ЧМ, собаки...
19:13
Andrey6201
Казанский нынче осетин-вратарь тоже сегодня что-то там себе сломал, не везёт усатому, придётся брать легионера-шампиньона
19:12
Levbereg
geoserge Единственный вратарь в мире, который не пропустил от Месси, сыграв с ним 4 матча 18:40_______Кстати да. ))
18:59
geoserge
Eggorr - Джанаев тоже осетин. Поэтому поедут на ЧМ три вратаря-осетина, а чемпион Гилерме будет смотреть по телевизору
18:58
Константин Эдуардович
очень хороший вратарь и отличный человек. Жаль был недооценён . удачи в реальной жизни!
18:55
Eggorr
Значит, у Джананаева все в порядке, просто осетин Стас сказал, что нужно уважать старших и уступить место в заявке чемпиону Бельгии.
18:54
Паснаход
Человек-реакция. Человек-позитив. Спасибо за всё, Сергей!
18:52
S.U.B.A.
Серёга!Давай домой в Белгород!
18:48
geoserge
Единственный вратарь в мире, который не пропустил от Месси, сыграв с ним 4 матча
18:40