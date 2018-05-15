18:33 | Футбол — РФПЛ

"Рубин" объявил об уходе Рыжикова

Сергей РЫЖИКОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Сергей РЫЖИКОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
11

"Рубин" объявил об уходе 37-летнего вратаря Сергея Рыжикова. Игрок выступал за команду с 2008 года, проведя за команду 359 матчей, в 152 из них сыграв на "ноль".

В прошедшем сезоне Рыжиков провел за команду 13 матчей в чемпионате России, в которых пропустил 12 голов.

В составе "Рубина" он дважды становился чемпионом (2008, 2009) и обладателем Суперкубка России (2010, 2012), выигрывал Кубок страны (2011/2012). 

11
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (11)
Войти, чтобы оставить комментарий

riki_tt

Спасибо Сергей! В тренеры надо к Шаронову теперь

19:18

баламошка

Служил верой и правдой клубу. Успехов в дальнейшей жизни!

19:16

Красно-желтый конь

geoserge Нет здесь логики. Я вот, тоже осетин. Но не берут на ЧМ, собаки...

19:13

Andrey6201

Казанский нынче осетин-вратарь тоже сегодня что-то там себе сломал, не везёт усатому, придётся брать легионера-шампиньона

19:12

Levbereg

geoserge Единственный вратарь в мире, который не пропустил от Месси, сыграв с ним 4 матча 18:40_______Кстати да. ))

18:59

geoserge

Eggorr - Джанаев тоже осетин. Поэтому поедут на ЧМ три вратаря-осетина, а чемпион Гилерме будет смотреть по телевизору

18:58

Константин Эдуардович

очень хороший вратарь и отличный человек. Жаль был недооценён . удачи в реальной жизни!

18:55

Eggorr

Значит, у Джананаева все в порядке, просто осетин Стас сказал, что нужно уважать старших и уступить место в заявке чемпиону Бельгии.

18:54

Паснаход

Человек-реакция. Человек-позитив. Спасибо за всё, Сергей!

18:52

S.U.B.A.

Серёга!Давай домой в Белгород!

18:48

geoserge

Единственный вратарь в мире, который не пропустил от Месси, сыграв с ним 4 матча

18:40

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!