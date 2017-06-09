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"Рубин" объявил о возвращении Бердыева

Президент "Рубина" Радик ШАЙМИЕВ, главный тренер команды Курбан БЕРДЫЕВ, генеральный директор Рустам САЯХОВ (слева направо). Фото ФК "Рубин" Курбан БЕРДЫЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Президент "Рубина" Радик ШАЙМИЕВ, главный тренер команды Курбан БЕРДЫЕВ, генеральный директор Рустам САЯХОВ (слева направо). Фото ФК "Рубин"
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Как и предполагал "СЭ", Курбан Бердыев будет назначен главным тренером "Рубина". Клуб и тренер достигли принципиальной договоренности о возвращении специалиста на пост главного тренера, информирует клубная пресс-служба. Ранее он покинул пост вице-президента-тренера "Ростова".

 
Курбан БЕРДЫЕВ.Бердыев в "Рубине": 5 главных фактов

Бердыев возглавлял казанский клуб с 2001 по 2013 год и при нем "Рубин" добился наивысших достижений в своей истории - дважды выигрывал чемпионат России (2008, 2009), Кубок России (2012), Суперкубок России (2010, 2012)

С Бердыевым связано и наивысшее достижение "Ростова" в чемпионате страны – второе место в прошлом сезоне, после чего команда участвовала в Лиге чемпионов.

Минувшим днем казанцы объявили об уходе с поста главного тренера Хави Грасии. Испанец возглавил клуб в мае 2016 года. В сезоне-2016/17 "Рубин" под руководством Грасии занял девятое место в чемпионате России и дошел до полуфинала Кубка страны.

 

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Дополнительная информация

http://www.rubin-kazan.ru/ru/news_items/6934-kurban-berdyev-vozglavit-rubin

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Материалы сюжета: Бердыев: возвращение в Казань
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КОММЕНТАРИИ (2)
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RW_55

и сколько же гастролеров из южной столицы заберет он с собой? делайте ваши ставки,господа

12:17

visp1961

Ну вот и ВСЁ, Зениту ХАНА, ща Рубин 100% выкинет Зенит из призовой тройки!

11:45