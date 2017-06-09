"Рубин" объявил о возвращении Бердыева

Как и предполагал "СЭ", Курбан Бердыев будет назначен главным тренером "Рубина". Клуб и тренер достигли принципиальной договоренности о возвращении специалиста на пост главного тренера, информирует клубная пресс-служба. Ранее он покинул пост вице-президента-тренера "Ростова".

Бердыев возглавлял казанский клуб с 2001 по 2013 год и при нем "Рубин" добился наивысших достижений в своей истории - дважды выигрывал чемпионат России (2008, 2009), Кубок России (2012), Суперкубок России (2010, 2012)

С Бердыевым связано и наивысшее достижение "Ростова" в чемпионате страны – второе место в прошлом сезоне, после чего команда участвовала в Лиге чемпионов.

Минувшим днем казанцы объявили об уходе с поста главного тренера Хави Грасии. Испанец возглавил клуб в мае 2016 года. В сезоне-2016/17 "Рубин" под руководством Грасии занял девятое место в чемпионате России и дошел до полуфинала Кубка страны.