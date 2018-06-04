"Рубин" объявил о подписании контракта с Уремовичем

"Рубин" объявил о подписании контракта с 21-летним хорватским защитником Филипом Уремовичем. Соглашение рассчитано на 4 года.
С январе 2018 года игрок выступал за "Олимпию", в составе которой стал чемпионом Словении, отыграв без замен во всех 18 матчах национального первенства и в одном матче Кубка. На его счету 1 забитый мяч за "Олимпию".
"Рубин" подписал контракт с хорватским защитником Филипом Уремовичем!🙌🏻– "Рубин" Казань (@fcrk) 4 июня 2018 г.
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