"Рубин" объявил о переходе Шекари

Полузащитник молодежной сборной Ирана Реза Шекари стал игроком "Рубина", информирует клубная пресс-служба. Подробности сделки не сообщаются.
Хавбек в составе клуба "Зоб Ахан" в 2016 году стал обладателем Кубка и Суперкубка Ирана. Шекари за свою карьеру успел отыграть 8 матчей за сборную Ирана до 17 лет и 11 матчей за национальную команду страны до 20 лет.
Отметим, что в 2015 году полузащитник был включен в список 50 самых талантливых молодых футболистов мира по версии издания The Guardian. А в феврале 2017 года игроком интересовался "Ростов", который возглавлял нынешний главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев.
Иранская звезда для "Ростова", лучший игрок Кубка Африки для "Локомотива"
#FCRK пополнился перспективным полузащитником из Ирана👍https://t.co/dnWho3d24K pic.twitter.com/gmKek0VHr8– "Рубин" Казань (@fcrk) 31 августа 2017 г.
kolan
Азмун разрекламировал КББ :)
18:18