"Рубин" объявил о переходе Энаке

"Рубин" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с защитником Габриэлем Энаке. О сроке соглашения с 27-летним футболистом не сообщается. За казанцев будет выступать под 26-м номером.

Предыдущим клубом Энаке был "Стяуа", за который он провел в этом сезоне 23 матча, в том числе 4 матча в квалификации Лиги Чемпионов, 4 матча в Лиге Европы. Также на счету Энаке пять игр за сборную Румынии.