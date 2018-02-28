"Рубин" объявил о переходе Энаке

"Рубин" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с защитником Габриэлем Энаке. О сроке соглашения с 27-летним футболистом не сообщается. За казанцев будет выступать под 26-м номером.
Предыдущим клубом Энаке был "Стяуа", за который он провел в этом сезоне 23 матча, в том числе 4 матча в квалификации Лиги Чемпионов, 4 матча в Лиге Европы. Также на счету Энаке пять игр за сборную Румынии.
ОФИЦИАЛЬНО: Габриэль Энаке – в "Рубине"– "Рубин" Казань (@fcrk) 28 февраля 2018 г.
Сегодня 27-летний футболист подписал контракт с #FCRKhttps://t.co/B960AyhhKK
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