"Рубин" не стал подавать апелляцию на решение ФИФА по "делу Азмуна"

"Рубин" не стал подавать апелляцию на решение палаты по разрешению споров Международной федерации футбола (ФИФА) относительно перехода нападающего Сердара Азмуна в "Ростов". Ранее стало известно, что организация вынесла решение в пользу иранца в его трудовом споре казанским клубом.

- У "Рубина" после вынесения решения по делу Азмуна было 10 дней на то, чтобы запросить у ФИФА мотивировку, - приводит ТАСС слова источника, знакомого с ситуацией. - Клуб не стал этого делать, тем самым отказавшись от права подачи апелляции.

Форвард перешел в "Рубин" в декабре 2012 года. В 2015-м он был арендован "Ростовом" до конца сезона. Летом 2016 года Азмун проигнорировал сбор "рубиновых" и подписал двухлетний контракт с ростовчанами. По мнению игрока, казанцы нарушали договоренности, не соглашаясь отпускать его в клуб из Ростова-на-Дону.

Позже "Рубин" попытался воспрепятствовать включению Азмуна в заявку "Ростова", подав иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), однако он был отклонен. Казанцы и нападающий обратились со встречными жалобами в палату по разрешению споров ФИФА.