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"Рубин" не мог обыграть "Краснодар" 10 матчей


В матче 1-го тура премьер-лиги "Рубин" на своем поле нанес поражение "Краснодару" - 2:1.

"Быки" традиционно считались для казанцев непростым соперником. До встречи в это воскресенье "Рубин" не мог обыграть краснодарцев на протяжении десяти встреч - с мая 2013 года. В этих матчах клуб Сергея Галицкого восемь раз брал верх и еще дважды фиксировалась ничья. (Алексей МОРОЗ)

Безвыигрышная серия "Рубина" в матчах с "Краснодаром"

Дата

Матч

Счет

Голы

29.09.2013

Краснодар - Рубин

1:0

Перейра, 3

10.11.2013

Рубин - Краснодар

0:1

Вандерсон, 75

09.11.2014

Краснодар - Рубин

2:0

Петров, 8. Лаборде, 72

07.04.2015

Рубин - Краснодар

1:2

Дядюн, 22 - Перейра. 32, 85

25.10.2015

Краснодар - Рубин

2:1

Ари, 17, 24 - Канунников, 21

07.09.2016

Рубин - Краснодар

1:1

Канунников. 29 - Смолов, 55

02.10.2016

Краснодар - Рубин

1:0

Ари, 45

15.04.2017

Рубин - Краснодар

0:1

Смолов, 57

16.07.2017

Рубин - Краснодар

1:2

Лестьенн, 72 - Лаборде, 17, 33

13.05.2018

Краснодар - Рубин

1:1

Мамаев, 56 - Азмун, 87

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