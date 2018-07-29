"Рубин" не мог обыграть "Краснодар" 10 матчей

В матче 1-го тура премьер-лиги "Рубин" на своем поле нанес поражение "Краснодару" - 2:1.
"Быки" традиционно считались для казанцев непростым соперником. До встречи в это воскресенье "Рубин" не мог обыграть краснодарцев на протяжении десяти встреч - с мая 2013 года. В этих матчах клуб Сергея Галицкого восемь раз брал верх и еще дважды фиксировалась ничья. (Алексей МОРОЗ)
Безвыигрышная серия "Рубина" в матчах с "Краснодаром"
|
Дата
|
Матч
|
Счет
|
Голы
|
29.09.2013
|
Краснодар - Рубин
|
1:0
|
Перейра, 3
|
10.11.2013
|
Рубин - Краснодар
|
0:1
|
Вандерсон, 75
|
09.11.2014
|
Краснодар - Рубин
|
2:0
|
Петров, 8. Лаборде, 72
|
07.04.2015
|
Рубин - Краснодар
|
1:2
|
Дядюн, 22 - Перейра. 32, 85
|
25.10.2015
|
Краснодар - Рубин
|
2:1
|
Ари, 17, 24 - Канунников, 21
|
07.09.2016
|
Рубин - Краснодар
|
1:1
|
Канунников. 29 - Смолов, 55
|
02.10.2016
|
Краснодар - Рубин
|
1:0
|
Ари, 45
|
15.04.2017
|
Рубин - Краснодар
|
0:1
|
Смолов, 57
|
16.07.2017
|
Рубин - Краснодар
|
1:2
|
Лестьенн, 72 - Лаборде, 17, 33
|
13.05.2018
|
Краснодар - Рубин
|
1:1
|
Мамаев, 56 - Азмун, 87