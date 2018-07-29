"Рубин" не мог обыграть "Краснодар" 10 матчей

В матче 1-го тура премьер-лиги "Рубин" на своем поле нанес поражение "Краснодару" - 2:1.

"Быки" традиционно считались для казанцев непростым соперником. До встречи в это воскресенье "Рубин" не мог обыграть краснодарцев на протяжении десяти встреч - с мая 2013 года. В этих матчах клуб Сергея Галицкого восемь раз брал верх и еще дважды фиксировалась ничья. (Алексей МОРОЗ)

Безвыигрышная серия "Рубина" в матчах с "Краснодаром"

Дата Матч Счет Голы 29.09.2013 Краснодар - Рубин 1:0 Перейра, 3 10.11.2013 Рубин - Краснодар 0:1 Вандерсон, 75 09.11.2014 Краснодар - Рубин 2:0 Петров, 8. Лаборде, 72 07.04.2015 Рубин - Краснодар 1:2 Дядюн, 22 - Перейра. 32, 85 25.10.2015 Краснодар - Рубин 2:1 Ари, 17, 24 - Канунников, 21 07.09.2016 Рубин - Краснодар 1:1 Канунников. 29 - Смолов, 55 02.10.2016 Краснодар - Рубин 1:0 Ари, 45 15.04.2017 Рубин - Краснодар 0:1 Смолов, 57 16.07.2017 Рубин - Краснодар 1:2 Лестьенн, 72 - Лаборде, 17, 33 13.05.2018 Краснодар - Рубин 1:1 Мамаев, 56 - Азмун, 87

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