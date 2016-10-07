"Рубин" не имеет отношения к отстранению Еременко

Пресс-атташе "Рубина" Михаил Степанов подчеркнул: казанский клуб не подавал жалобу на полузащитника ЦСКА Романа Еременко. Вчера стало известно, что УЕФА отстранил хавбека сборной Финляндии на 30 дней. Напомним, Еременко расторг контракт с казанцами и перешел в армейский клуб.

- "Рубин" не имеет никого отношения к делу Еременко. Никаких жалоб мы не писали. Все вопросы между "Рубином" и Еременко урегулированы, - сказал пресс-атташе. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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