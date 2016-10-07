10:29 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Рубин" не имеет отношения к отстранению Еременко

0
0
0

Пресс-атташе "Рубина" Михаил Степанов подчеркнул: казанский клуб не подавал жалобу на полузащитника ЦСКА Романа Еременко. Вчера стало известно, что УЕФА отстранил хавбека сборной Финляндии на 30 дней. Напомним, Еременко расторг контракт с казанцами и перешел в армейский клуб.

- "Рубин" не имеет никого отношения к делу Еременко. Никаких жалоб мы не писали. Все вопросы между "Рубином" и Еременко урегулированы, - сказал пресс-атташе. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Сергей Аксенов: "ЦСКА получил от КДК УЕФА уведомление о Еременко"//
Алексей Еременко-старший: "Не знаю, почему сына отстранили на 30 дней" 

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 10-й тур

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

На мушке: РЛС в Сибири впервые обнаружила баллистическую цель со стороны...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ