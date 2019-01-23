"Рубин" назвал соперников на второй тренировочный сбор

Стали известны соперники "Рубина" на второй зимний сбор в турецком Белеке, информирует пресс-служба клуба.

В рамках второго сбора запланировано четыре матча:

27 января – "Тромсе" (Норвегия)

30 января – "Слован" (Словакия)

2 февраля – "Фастав" (Чехия)

5 февраля – "Раднички" (Сербия)

Первый зимний сбор прошел в Белеке с 4 по 17 января, после чего команда получила четыре выходных. На первом сборе "Рубин" сыграл два контрольных матча с венгерским "Диошдьером" (2:0) и румынским "Вииторулом" (2:2).

"Рубин" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 25 очков после 17 туров.

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