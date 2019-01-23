"Рубин" назвал соперников на второй тренировочный сбор

Стали известны соперники "Рубина" на второй зимний сбор в турецком Белеке, информирует пресс-служба клуба.
В рамках второго сбора запланировано четыре матча:
27 января – "Тромсе" (Норвегия)
30 января – "Слован" (Словакия)
2 февраля – "Фастав" (Чехия)
5 февраля – "Раднички" (Сербия)
Первый зимний сбор прошел в Белеке с 4 по 17 января, после чего команда получила четыре выходных. На первом сборе "Рубин" сыграл два контрольных матча с венгерским "Диошдьером" (2:0) и румынским "Вииторулом" (2:2).
"Рубин" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 25 очков после 17 туров.
Дополнительная информация
http://www.rubin-kazan.ru/ru/news_items/8574-na-nknh-trenirovochnyh-sborah-sygraem-chetyre-sparringa
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