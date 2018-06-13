"Рубин" нарушил условия УЕФА по финансовому fair play

"Рубин" нарушил условия договора с УЕФА по соответствию финансовому fair play, сообщает пресс-служба организации. Казанцы были подвергнуты санкциям за несоблюдения критерия безубыточности в 2014 году. В конце этого сезона клуб должен был вылонить все условия мирового соглашения с УЕФА.

"Следственная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов приняла решение передать дело ФК "Рубин" в судебную палату инстанции УЕФА по финансовому контролю, поскольку клуб нарушил мировое соглашение, подписанное в мае 2014 года. Клуб не выполнил требование безубыточности в течение сезона-2017/18", - говорится в сообщении УЕФА.