18:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Рубин" начал тренировку с минуты молчания

0
0
0

"Рубин" сегодняшнюю тренировку начал с минуты молчания в связи с крушением самолета, на борту которого находилась команда "Шапекоэнсе". Игроки попали в авиакатастрофу по дороге в Колумбию на финал Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ". По последним данным, в катастрофе погибло 76 человек из 81. Еще один - вратарь Данилу - скончался в больнице. На данный момент известно о двух выживших футболистах, одном массажисте и одной стюардессе.

- Сегодняшняя тренировка команды началась с минуты молчания в память о жертвах авиакатастрофы в Колумбии, - говорится в сообщении пресс-службы "Рубина".

"Шапекоэнсе": Страшный финал перед финалом

0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Трампофилия у русских в крови...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ