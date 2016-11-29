"Рубин" начал тренировку с минуты молчания

"Рубин" сегодняшнюю тренировку начал с минуты молчания в связи с крушением самолета, на борту которого находилась команда "Шапекоэнсе". Игроки попали в авиакатастрофу по дороге в Колумбию на финал Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ". По последним данным, в катастрофе погибло 76 человек из 81. Еще один - вратарь Данилу - скончался в больнице. На данный момент известно о двух выживших футболистах, одном массажисте и одной стюардессе.

- Сегодняшняя тренировка команды началась с минуты молчания в память о жертвах авиакатастрофы в Колумбии, - говорится в сообщении пресс-службы "Рубина".

"Шапекоэнсе": Страшный финал перед финалом