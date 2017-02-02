"Рубин" на втором сборе сыграет со "Спартаком" и "Осиеком"

"Рубин" определился с соперниками по второму зимнему сбору, который пройдет в Малаге. Как сообщает официальный сайт казанского клуба, 4 февраля он сыграет с хорватским "Осиеком" в 12.00 по московскому времени. 5 февраля на 13.00 запланирована игра с японским "Сенан Бельмаре".

13 февраля "Рубин" сыграет со "Спартаком", время начала матча – 14.00 (мск), а завершится сбор матчем с китайским "Хэбэй Чайна Форчун" 14 февраля в 13.00.