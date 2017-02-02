17:09 2 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Рубин" на втором сборе сыграет со "Спартаком" и "Осиеком"

0
0
0
1

"Рубин" определился с соперниками по второму зимнему сбору, который пройдет в Малаге. Как сообщает официальный сайт казанского клуба, 4 февраля он сыграет с хорватским "Осиеком" в 12.00 по московскому времени. 5 февраля на 13.00 запланирована игра с японским "Сенан Бельмаре".

13 февраля "Рубин" сыграет со "Спартаком", время начала матча – 14.00 (мск), а завершится сбор матчем с китайским "Хэбэй Чайна Форчун" 14 февраля в 13.00.

Дополнительная информация

http://www.rubin-kazan.ru/ru/news_items/6570-rubin-provedet-chetyre-matcha-na-vtorom-sbore

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Alex.S

В этом чемпионате им больше не играть. Нормальное решение.

20:30 2 февраля

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ