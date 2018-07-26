"Рубин" может временно регистрировать новичков до 31 июля

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) временно сняла с "Рубина" запрет на регистрацию новых игроков, сообщает пресс-служба РФС.

Запрет был наложен на клуб в конце июня в качестве обеспечительной меры по решению палаты о признании расторжения казанским клубом договора с полузащитником Альбертом Шариповым без обоснованной причины и наложении обязательства выплатить игроку компенсацию, задолженность по заработной плате и проценты за задержку зарплаты.

Отмечается, что "Рубин" может временно регистрировать новых футболистов до 31 июля текущего года.

Таблица переходов РФПЛ //

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