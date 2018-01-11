"Рубин" может вернуть Устинова. "Ростов" – Скопинцева

По информации "СЭ", "Рубин" после продажи в "Стоук Сити" Морица Бауэра может вернуть из аренды в "Ростове" защитника Виталия Устинова. В нынешнем сезоне 26-летний футболист провел за дончан 15 матчей и забил 1 гол.
В свою очередь, не исключено, что команду Валерия Карпина пополнит проведший осеннюю часть сезона в "Балтике" 20-летний защитник Дмитрий Скопинцев (10 голов в 24 матчах ФНЛ).
Felix BARSA
Ложись, не ложись, а Курбан забрал парня! Надежда на талант Скопинцева!!!
23:15 11 января
RSDsouth
Нормально в ФНЛ : защитник забил 10 голов за 24 игры )
20:12 11 января
Паснаход
Felix BARSA, на дорогу ляжешь?))
19:57 11 января
FCBK
Удачи, Дима! Возвращайся, если что!!!
19:37 11 января
Вопреки
podnimitemneveki... Как правило, в соглашении предусматривают возможность досрочного возвращения игрока из аренды. Если бы не было этого пункта в конкретном случае, то Бердыев, в своем вью перед отъездом на сборы, не говорил бы, что "...в случае ухода Бауэра, вернем из аренды Устинова..."
19:04 11 января
Felix BARSA
НЕ ОТДАДИМ!!! Курбан обойдется, и так разграбили команду летом!
19:03 11 января
podnimitemneveki
Каким образом они могут вернуть если Ростов не захочет отдавать у них договор до конца сезона и если нет опции что Рубин имеет право в одностороннем порядке его разорвать что обычно не кто не делает то как они вернут Они могут тогда только хотеть
18:57 11 января