"Рубин" может вернуть Устинова. "Ростов" – Скопинцева

По информации "СЭ", "Рубин" после продажи в "Стоук Сити" Морица Бауэра может вернуть из аренды в "Ростове" защитника Виталия Устинова. В нынешнем сезоне 26-летний футболист провел за дончан 15 матчей и забил 1 гол.

В свою очередь, не исключено, что команду Валерия Карпина пополнит проведший осеннюю часть сезона в "Балтике" 20-летний защитник Дмитрий Скопинцев (10 голов в 24 матчах ФНЛ).

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