"Рубин" - "Крылья Советов": составы команд. Канунников сыграет против казанцев, Рыжиков и Корниленко в запасе

Стали известны составы "Рубина" и "Крыльев Советов" на матч 9-го тура РПЛ. В стартовом составе самарцев появится бывший форвард казанцев Максим Канунников. Другой экс-форвард "Рубина" Сергей Корниленко остался в запасе, как и Сергей Рыжиков, проведший за команду из столицы Татарстана 10 сезонов.

"Рубин": Ив. Коновалов, Устинов, Гранат, Навас, Байрамян, Уремович, Камболов, Подберезкин, Иг. Коновалов, Полоз, Азмун.

Запасные - Бабурин, Акмурзин, Кудряшов, Сорокин, Калинин, Могилевец, Шекари, Бухаров.

"Крылья Советов": Конюхов, Чичерин, Зотов, Надсон, Самарджич, Рохель, Ланин, Молло, Мияйлович, Антон, Канунников.

Запасные - Рыжиков, Полуяхтов, Тигиев, Тихонов, Ткачук, Башкиров, Чочиев, Корниленко, Шейдаев, Соболев, Вучичевич.

"Рубин" - "Крылья Советов": чемпионат России по футболу, 1 октября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.30 (время московское)