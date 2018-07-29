"Рубин" – "Краснодар": ужасная ошибка Смолова – голевой пас сопернику

Нападающий "Рубина" Сердар Азмун на 38-й минуте матча 1-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:1) вновь вывел свою команду вперед. Иранский форвард казанцев стал первым автором дубля в сезоне-2018/19.

Отметим, что голевая атака "Рубина" началась с ошибки капитана "быков" Федора Смолова, который отдал мяч Азмуну. Последний выскочил на ворота соперника, обыграл Станислава Крицюка и поразил пустые ворота.

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