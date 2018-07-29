Котировки букмекеров на матч "Рубин" - "Краснодар"

В воскресенье, 29 июля, в Казани пройдет матч 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Рубином" и "Краснодаром". Игру принимает стадион "Казань Арена". Начало встречи – 19.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы "Рубина" на успех с коэффициентом 2,71, а "Динамо" – 2,91. Ничья оценивается с коэффициентом 3,10.

Знаешь, кто победит и каким будет счет? Коэффициенты Winline – здесь.

"Рубин" - "Краснодар": РПЛ, 1-й тур, 29 июля 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 19.00 (время московское)