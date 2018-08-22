"Рубин" и Сонг достигли соглашения об отзыве иска

"Рубин" достиг соглашения с бывшим полузащитником клуба Александром Сонгом об отзыве иска из ФИФА, сообщает официальный сайт казанцев. Ранее стало известно, что казанцы имели претензии бывшему футболисту "Арсенала" и "Барселоны" по поводу разрыва контракта, у самого Сонга были претензии по компенсации за расторжение соглашения.

"Рубин" достиг соглашения с полузащитником Александром Сонгом об отзыве иска из ФИФА.

Игрок благодарит клуб за конструктивную позицию на переговорах. Клуб в свою очередь желает Алексу всего наилучшего в новом клубе как на поле, так и за его пределами", - говорится в сообщении "Рубина".

Сонг в настоящее время выступает в составе швейцарского "Сьона", за "Рубин" он провел с 2016 по 2016 год 23 матча и забил 1 гол.