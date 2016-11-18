"Рубин" и "Ростов" сыграли вничью в матче 14-го тура премьер-лиги в Казани. Отметим, что в составе гостей 78 минут на поле провел нападающий Сердар Азмун.

Напомним, перед игрой "Рубин" подал заявление в СК РФ по Республике Татарстан на предмет проверки факта использования поддельного документа – якобы "нового трудового договора" Азмуна, который сторона футболиста использует в процессе об определении суммы компенсации за фактически состоявшийся переход игрока в другой клуб. В свою очередь "Ростов" обратился в ФИФА, РФС и РФПЛ с просьбой оценить действия казанского клуба в части соответствия футбольным процедурам решения подобных дел. Сегодня же, по словам пресс-атташе "Ростова", в отеле, где остановилась команда перед матчем в Казани, появились сотрудники правоохранительных органов, которые хотели опросить Азмуна.

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Премьер-лига

14-й тур

"Рубин" (Казань) – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 0:0

"Рубин": Рыжиков, Серхио Санчес, Бурлак, Самбрано, Набиуллин, Рочина (Самуэль Гарсия, 81), Камболов, М`Вила, Жемалетдинов, Лестьенн (Девич, 72), Жонатас.

"Ростов": Джанаев, Калачев, Гранат, Сесар Навас, Мевля, Кудряшов, Гацкан (Препелицэ, 86), Нобоа, Ерохин, Азмун (Бухаров, 78), Полоз.

Предупреждения: Гацкан, 30. Сесар Навас, 58. Жемалетдинов, 80.

Судьи: НИКОЛАЕВ, Болотенков, Мосякин (все Москва).

18 ноября. Казань. Стадион "Казань Арена".

Трансляция матча "Рубин" – "Ростов"