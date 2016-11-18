21:26 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Рубин" и "Ростов" сыграли вничью

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"Рубин" и "Ростов" сыграли вничью в матче 14-го тура премьер-лиги в Казани. Отметим, что в составе гостей 78 минут на поле провел нападающий Сердар Азмун.

Напомним, перед игрой "Рубин" подал заявление в СК РФ по Республике Татарстан на предмет проверки факта использования поддельного документа – якобы "нового трудового договора" Азмуна, который сторона футболиста использует в процессе об определении суммы компенсации за фактически состоявшийся переход игрока в другой клуб. В свою очередь "Ростов" обратился в ФИФА, РФС и РФПЛ с просьбой оценить действия казанского клуба в части соответствия футбольным процедурам решения подобных дел. Сегодня же, по словам пресс-атташе "Ростова", в отеле, где остановилась команда перед матчем в Казани, появились сотрудники правоохранительных органов, которые хотели опросить Азмуна.

Чемпионат России

Премьер-лига

14-й тур

"Рубин" (Казань) – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 0:0

"Рубин": Рыжиков, Серхио Санчес, Бурлак, Самбрано, Набиуллин, Рочина (Самуэль Гарсия, 81), Камболов, М`Вила, Жемалетдинов, Лестьенн (Девич, 72), Жонатас.

"Ростов": Джанаев, Калачев, Гранат, Сесар Навас, Мевля, Кудряшов, Гацкан (Препелицэ, 86), Нобоа, Ерохин, Азмун (Бухаров, 78), Полоз.

Предупреждения: Гацкан, 30. Сесар Навас, 58. Жемалетдинов, 80.

Судьи: НИКОЛАЕВ, Болотенков, Мосякин (все Москва).

18 ноября. Казань. Стадион "Казань Арена".

Трансляция матча "Рубин" – "Ростов"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
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КОММЕНТАРИИ (16)
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shpasic

не очень понятно, почему модератор удалил констатацию факта о совместном восклицании Слуцкого со своими футболистами после Евро-2016, но оставил прямое оскобление Ростова и его болельщиков при этом.

23:37

Вопреки

Молодцы что не поддались на провокации решал казанских.. Да и по=видимому есть команда от Мутко = Ростову не помогать даже при реальных нарушениях соперника. Играли ростовчане в эконом. режиме, поскольку в среду Бавария и по=этому не форсировали события. Да и казанским решалам 0-0 на своем поле равнозначны поражению - Хан требовал унижения Бердыева, но вновь облажался. Какой экзамен сдал Грасия, судя по предматчевым провокациям казанских решал, сделавших все для победы "Рубина" ? Хановские хотели уничтожить "Ростов" любой ценой, чтобы болелы, загнанные на трибуны, забыли последние унижения своей команды (0-3 и 0-1) и руководства от команды бывшего тренера. А что получили в итоге... позорное катание мяча у своей штрафной и игра вторым номером у себя дома. Ростовчане полностью переигрывали хозяев по всем ТТД, не говоря уже по владению мячом... да еще и в гостях. Так-что матч-реванш не состоялся и удовлетворения казанским решалам и болелам не принес. И это нужно признать. Остается надеяться на ФИФА, которая должна применить "силу" закона к зарвавшимся "супер-менеджерам" Татарстана, наплевавшим, ради удовлетворения собственных амбиций, на требования футбольных инстанции европейских и мировых организаций. Ждать подобных наказаний "Рубина" от братанов Прядкинской и Мутковской контор СМЕШНО... Будут вновь ждать указания сверху, чтобы не гневить Правителей Республики и его покровителей. Позорники

23:34

Никифор

В.Коваль ==== Если что, ЦСКА выигрывал Еврочашку, а вы дерьмо!

23:31

Никифор

В.Коваль --- Причем тут кона, вы инородное тело в ЕК! Вы прохиндеи))

23:29

В.Коваль

ov Надеюсь, Бавария отжарит эту инородную недокоманду. 23:12//// еще один, таблицу глянь- Бавария с конями не играет!

23:20

shpasic

столько новостей про ЦСКА сегодня, а человек с этой аббревиатурой в нике почему-то в них не комментирует. хотя, конечно, вспоминая, как завершились два последних матча между ЦСКА и Ростов, понять это можно. более сильная команда, естественно, больше интереса вызывает.

23:15

ov

Надеюсь, Бавария отжарит эту инородную недокоманду. А по поводу Дмитрия Донского скажу так: Казанская Орда уже и так завоевала Ростов.

23:12

В.Коваль

Никифор foreverCSKAforever ===== И не говори!))) До сих пор в шоке.)///// что убогие, после Монако никак отойти не можете? или после Тотенхема? 4 место для вас в группе ЛЧ для вас за счастье! нет. наверное коксу перенюхали, так завязывайте, для ваших скудных мозгов это смерти подобно, хотя какие у вас мозги, в ваших головах даже вакуума нет.

23:07

Никифор

foreverCSKAforever ===== И не говори!))) До сих пор в шоке.)

22:45

foreverCSKAforever

Никифор, и как язык у тебя поворачивается так говорить? Этот клуб навел шороху в ЛЧ. Они отобрали у самого мадридского Атлетико ноль очков.

22:42

Никифор

Не было никакого пенальти, зато сельпо постоянно падало, выпрашивая штрафные)) николаев повелся на это ростовское дерьмо.

22:20

199

Чистый пенальти не поставил судейка,в ворота Рубина. Решалы в действии.

22:13

Fajyz

RSDsouth Соснете весной, прохиндеи!)))

22:11

foreverCSKAforever

Разве можно играть в такой трусливый футбол? Брали бы пример с Ростова. Игры ЛЧ показали, кто доминирует на поле в Европе.

22:04

Cheremis57

Если бы не блестящая игра Рыжикова, то "Ростов" увёз бы с берегов Волги три очка! Молодцы ростовчане!! Теперь все силы на "Баварию"!!! Вперёд, "Ростов"!!!!

21:56

RSDsouth

Ждём татар весной на Дону, напомнит им Дмитрий Донской, в миру Кириченко, чем все закончилось !

21:49

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ