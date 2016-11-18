"Рубин" и "Ростов" сыграли вничью в матче 14-го тура премьер-лиги в Казани. Отметим, что в составе гостей 78 минут на поле провел нападающий Сердар Азмун.
Напомним, перед игрой "Рубин" подал заявление в СК РФ по Республике Татарстан на предмет проверки факта использования поддельного документа – якобы "нового трудового договора" Азмуна, который сторона футболиста использует в процессе об определении суммы компенсации за фактически состоявшийся переход игрока в другой клуб. В свою очередь "Ростов" обратился в ФИФА, РФС и РФПЛ с просьбой оценить действия казанского клуба в части соответствия футбольным процедурам решения подобных дел. Сегодня же, по словам пресс-атташе "Ростова", в отеле, где остановилась команда перед матчем в Казани, появились сотрудники правоохранительных органов, которые хотели опросить Азмуна.
Чемпионат России
Премьер-лига
14-й тур
"Рубин" (Казань) – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 0:0
"Рубин": Рыжиков, Серхио Санчес, Бурлак, Самбрано, Набиуллин, Рочина (Самуэль Гарсия, 81), Камболов, М`Вила, Жемалетдинов, Лестьенн (Девич, 72), Жонатас.
"Ростов": Джанаев, Калачев, Гранат, Сесар Навас, Мевля, Кудряшов, Гацкан (Препелицэ, 86), Нобоа, Ерохин, Азмун (Бухаров, 78), Полоз.
Предупреждения: Гацкан, 30. Сесар Навас, 58. Жемалетдинов, 80.
Судьи: НИКОЛАЕВ, Болотенков, Мосякин (все Москва).
18 ноября. Казань. Стадион "Казань Арена".
shpasic
не очень понятно, почему модератор удалил констатацию факта о совместном восклицании Слуцкого со своими футболистами после Евро-2016, но оставил прямое оскобление Ростова и его болельщиков при этом.
23:37
Вопреки
Молодцы что не поддались на провокации решал казанских.. Да и по=видимому есть команда от Мутко = Ростову не помогать даже при реальных нарушениях соперника. Играли ростовчане в эконом. режиме, поскольку в среду Бавария и по=этому не форсировали события. Да и казанским решалам 0-0 на своем поле равнозначны поражению - Хан требовал унижения Бердыева, но вновь облажался. Какой экзамен сдал Грасия, судя по предматчевым провокациям казанских решал, сделавших все для победы "Рубина" ? Хановские хотели уничтожить "Ростов" любой ценой, чтобы болелы, загнанные на трибуны, забыли последние унижения своей команды (0-3 и 0-1) и руководства от команды бывшего тренера. А что получили в итоге... позорное катание мяча у своей штрафной и игра вторым номером у себя дома. Ростовчане полностью переигрывали хозяев по всем ТТД, не говоря уже по владению мячом... да еще и в гостях. Так-что матч-реванш не состоялся и удовлетворения казанским решалам и болелам не принес. И это нужно признать. Остается надеяться на ФИФА, которая должна применить "силу" закона к зарвавшимся "супер-менеджерам" Татарстана, наплевавшим, ради удовлетворения собственных амбиций, на требования футбольных инстанции европейских и мировых организаций. Ждать подобных наказаний "Рубина" от братанов Прядкинской и Мутковской контор СМЕШНО... Будут вновь ждать указания сверху, чтобы не гневить Правителей Республики и его покровителей. Позорники
23:34
Никифор
В.Коваль ==== Если что, ЦСКА выигрывал Еврочашку, а вы дерьмо!
23:31
Никифор
В.Коваль --- Причем тут кона, вы инородное тело в ЕК! Вы прохиндеи))
23:29
В.Коваль
ov Надеюсь, Бавария отжарит эту инородную недокоманду. 23:12//// еще один, таблицу глянь- Бавария с конями не играет!
23:20
shpasic
столько новостей про ЦСКА сегодня, а человек с этой аббревиатурой в нике почему-то в них не комментирует. хотя, конечно, вспоминая, как завершились два последних матча между ЦСКА и Ростов, понять это можно. более сильная команда, естественно, больше интереса вызывает.
23:15
ov
Надеюсь, Бавария отжарит эту инородную недокоманду. А по поводу Дмитрия Донского скажу так: Казанская Орда уже и так завоевала Ростов.
23:12
В.Коваль
Никифор foreverCSKAforever ===== И не говори!))) До сих пор в шоке.)///// что убогие, после Монако никак отойти не можете? или после Тотенхема? 4 место для вас в группе ЛЧ для вас за счастье! нет. наверное коксу перенюхали, так завязывайте, для ваших скудных мозгов это смерти подобно, хотя какие у вас мозги, в ваших головах даже вакуума нет.
23:07
Никифор
foreverCSKAforever ===== И не говори!))) До сих пор в шоке.)
22:45
foreverCSKAforever
Никифор, и как язык у тебя поворачивается так говорить? Этот клуб навел шороху в ЛЧ. Они отобрали у самого мадридского Атлетико ноль очков.
22:42
Никифор
Не было никакого пенальти, зато сельпо постоянно падало, выпрашивая штрафные)) николаев повелся на это ростовское дерьмо.
22:20
199
Чистый пенальти не поставил судейка,в ворота Рубина. Решалы в действии.
22:13
Fajyz
RSDsouth Соснете весной, прохиндеи!)))
22:11
foreverCSKAforever
Разве можно играть в такой трусливый футбол? Брали бы пример с Ростова. Игры ЛЧ показали, кто доминирует на поле в Европе.
22:04
Cheremis57
Если бы не блестящая игра Рыжикова, то "Ростов" увёз бы с берегов Волги три очка! Молодцы ростовчане!! Теперь все силы на "Баварию"!!! Вперёд, "Ростов"!!!!
21:56
RSDsouth
Ждём татар весной на Дону, напомнит им Дмитрий Донской, в миру Кириченко, чем все закончилось !
21:49