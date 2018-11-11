"Рубин" и "Локомотив" сыграли вничью

"Рубин" и "Локомотив" в матче 14-го тура российской премьер-лиги победителя не выявили - 0:0.

Железнодорожники занимают третье место в турнирной таблице, набрав 25 очков, казанский клуб с 20-ю очками поднялся на шестую строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига

14-й тур

"Рубин" (Казань) - "Локомотив" (Москва) - 0:0

"Рубин" (Казань): И.А.Коновалов, Устинов, Уремович, Сесар Навас, Гранат, Кудряшов, Камболов (Могилевец, 77), И.Коновалов (Подберезкин, 59), Байрамян, Азмун, Бухаров (Полоз, 78).

"Локомотив" (Москва): Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбус, Фарфан (Жемалетдинов, 83), Крыховяк, Баринов, Ал.Миранчук, Ант.Миранчук, Смолов (Эдер, 59).

Предупреждения: Рыбус, 30. Уремович, 40. Бухаров, 65. Крыховяк, 69.

Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Назаров (Невинномысск), Петросян (Бронницы).

11 ноября. Казань. Стадион "Казань Арена".

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