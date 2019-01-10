17:55 | Футбол — РПЛ

"Рубин" и Кудряшов расторгли контракт по соглашению сторон

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"Рубин" расторг контракт с защитником Федором Кудряшовым по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный Твиттер клуба.

Игрок перешел в казанский клуб из "Ростова" в начале сезона-2017/18. В прошлом сезоне он провел за "Рубин" 28 матчей, в нынешнем - 10.

С 2016 года Кудряшов отыграл 26 встреч за сборную России, включая четыре игры на чемпионате мира-2018, где россияне дошли до четвертьфинала.

"Рубин" после 17 туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В Кубке России команда дошла до 1/4 финала, где в первом матче проиграла "Локомотиву" (0:1). Ответный матч намечен на 23 февраля.

Дополнительная информация

https://twitter.com/fcrk/status/1083376266873589765

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