"Рубин" и Кудряшов расторгли контракт по соглашению сторон

"Рубин" расторг контракт с защитником Федором Кудряшовым по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный Твиттер клуба.

Игрок перешел в казанский клуб из "Ростова" в начале сезона-2017/18. В прошлом сезоне он провел за "Рубин" 28 матчей, в нынешнем - 10.

С 2016 года Кудряшов отыграл 26 встреч за сборную России, включая четыре игры на чемпионате мира-2018, где россияне дошли до четвертьфинала.

"Рубин" и Фёдор Кудряшов расторгли контракт по соглашению сторон🔚



Фёдор Кудряшов пришел в "Рубин" в июле 2017 года и провёл за нашу команду 38 матчей.



"Рубин" благодарит Фёдора за время, проведённое в клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере!🙌🏻 pic.twitter.com/v7WVnbzvG1 – "Рубин" Казань (@fcrk) 10 января 2019 г.

"Рубин" после 17 туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В Кубке России команда дошла до 1/4 финала, где в первом матче проиграла "Локомотиву" (0:1). Ответный матч намечен на 23 февраля.