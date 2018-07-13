"Рубин" хочет усилиться экс-защитником "Лас-Пальмаса"

"Рубин" заинтересован в подписании правого защитника Маседу Мишела, у которого истек контракт с "Лас-Пальмасом", утверждает Period Istade Leganes.

Также 28-летним бразильцем, являющимся свободным агентом, интересуются "Эспаньол", "Жирона", "Леганес", "Хетафе" и "Райо Вальекано".

Отмечается, что ни один из клубов не может договориться с Мишелом по зарплате. Игрок хочет получать около 1 миллиона евро в год.

В прошедшем чемпионате Испании Мишел провел 28 матчей и отдал 1 результативную передачу. "Лас-Пальмас" финишировал в ла лиге-2017/18 на 19-м месте.

Таблица переходов РФПЛ //

Все о чемпионате России по футболу – здесь