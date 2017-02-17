"Рубин" хочет расстаться с Билялетдиновым и не взял его на сбор

Полузащитник "Рубина" Динияр Билялетдинов не поедет на третий тренировочный сбор команды, поскольку не вписывается в игровую концепцию наставника казанского клуба Хавьера Грасии, утверждает "Реальное время".

Руководство готово избавиться от футболиста прямо сейчас, несмотря на то, что до конца контракта игрока осталось всего три месяца. Основная причина – контракте Билялетдинова, сумма которого составляет 1,4 миллиона евро в год.

Таким образом, игрок входит в десятку самых высокооплачиваемых в "Рубине" даже с учетом летней трансферной кампании. В оставшееся до конца трансферного окна время "Рубин" попробует подыскать вариант для Билялетдинова – в аренду или трансфер, чтобы не платить зарплату игроку.

Однако, если футболист не умерит свои финансовые аппетиты, сделать это будет весьма непросто. Поэтому высока вероятность, что Билялетдинов останется в команде, но не будет тренироваться с первым составом.

Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляет "Локомотив" и лично главный тренер железнодорожников Юрий Семин.