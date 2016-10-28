"Рубин" хочет продлить контракт с М'Вила

"Рубин" ведет переговоры с полузащитником Янном М'Вила о продлении контракта, утверждает "Бизнес Online". Клуб хочет оставить 26-летнего француза, перебравшегося в Россию в 2013 году из "Ренна", в команде. Нынешний контракт игрока с клубом рассчитан до 31 декабря этого года. Примечателен тот факт, что ранее на М'Вила в "Рубине" не рассчитывали.

Кроме того, футболист в последний момент был заявлен "Рубином" на текущий сезон. Хавбек сыграл в 4 встречах во всех турнирах. Напомним, в прошлом сезоне француз выступал на правах аренды за "Сандерленд".