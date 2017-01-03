"Рубин" готов отдать 4 миллиона евро за полузащитника "Галатасарая"?

Полузащитник "Галатасарая" Ясин Озтекин может перейти в чемпионат России, утверждает Sabah. В подписании контракта с хавбеком заинтересован "Рубин". Казанцы ведут переговоры о трансфере и предложили стамбульцам 4 миллиона евро. 29-летний футболист хочет покинуть клуб из-за плохих отношений с главным тренером команды Яном Олде Рикеринком. Также в переходе игрока заинтересованы клубы из США и Китая.