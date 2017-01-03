09:33 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Рубин" готов отдать 4 миллиона евро за полузащитника "Галатасарая"?

0
0
0
1

Полузащитник "Галатасарая" Ясин Озтекин может перейти в чемпионат России, утверждает Sabah. В подписании контракта с хавбеком заинтересован "Рубин". Казанцы ведут переговоры о трансфере и предложили стамбульцам 4 миллиона евро. 29-летний футболист хочет покинуть клуб из-за плохих отношений с главным тренером команды Яном Олде Рикеринком. Также в переходе игрока заинтересованы клубы из США и Китая.

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Thergothon

Любят у нас интересоваться игроками в начале излета карьеры. Чтобы потом перепродать нельзя было, видимо.

09:53

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ