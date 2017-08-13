"Рубин" - фаворит матча в Хабаровске по версии букмекеров

Сегодня состоится матч 6-го тура чемпионата России между "СКА-Хабаровск" и "Рубином". Встреча в Хабаровске начнется в 11.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "СКА-Хабаровск" – "Рубин"

Прогноз Winline – П1 3.88 – Н 2.97 – П2 2.06

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "СКА-Хабаровск" – "Рубин".

Прямая трансляция матча "СКА-Хабаровск" – "Рубин" – в воскресенье, 13 августа, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"СКА-Хабаровск": Довбня – Черевко, Пуцко, Эдиев, Димидко, Наваловский – Баляйкин, Дедечко – Габулов, Никифоров – Маркович.

"Рубин": Рыжиков – Камболов, Гранат, Кудряшов – М’Вила – Бауэр, Цакташ, Оздоев, Набиуллин – Жемалетдинов, Азмун. ​

ПОТЕРИ: Корян (под вопросом) – Ахметов, Бурлак (оба – травма), Жонатас (дисквалификация), Лестьенн, Серхио Санчес (оба – под вопросом).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

За последние 2 года хабаровчане дважды встречались с "Рубином" в матчах Кубка России. В сентябре 2015 года армейцы победили 2:0 в 1/16 финала, а год спустя уступили 0:1 (д.в.) в 1/8 финала.

Единственную победу в этом сезоне "СКА-Хабаровск" одержал на своем поле. Дальневосточники обыграли "Анжи" со счетом 2:0.

"Рубин" дважды играл в Хабаровске – один раз в рамках чемпионата первого дивизиона, а второй – в рамках Кубка России и не смог забить ни одного гола.

"Рубин" – единственная команда премьер-лиги, у которой равное количество забитых и пропущенных мячей – по 7.​

ПРОГНОЗ

Олег КОРНАУХОВ, бывший защитник "Торпедо" и ЦСКА:

0:1. "Рубин" с каждым туром набирает обороты. Так что "СКА-Хабаровск" не будет для него серьезным препятствием. Даже без дисквалифицированного Жонатаса.

Александр КРУЖКОВ, обозреватель "СЭ":

0:2. Хабаровская атака пока не впечатляет. А уж в паутине имени Бердыева увязнуть сам бог велел. Да и должен "Рубин" в этом сезоне наконец сыграть на ноль!