"Рубин" - фаворит матча с "Уралом" по версии букмекеров

Сегодня состоится матч 10-го тура чемпионата России между "Рубином" и "Уралом". Встреча в Казани начнется в 16.30 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Рубин" - "Урал"
Прогноз Winline – П1 1.68 – Н 3.40 – П2 5.26
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Рубин" - "Урал".
Прямая трансляция матча "Рубин" - "Урал" – в воскресенье, 17 сентября, на канале "Наш футбол".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Рубин": Рыжиков - Сесар Навас, Гранат, Кудряшов - Бауэр, Цакташ, М'Вила, Канунников, Набиуллин - Азмун, Гекдениз.
"Урал": Годзюр - Кулаков, Чернов, Ароян, Данцев - Емельянов, Бавин - Павленко, Бикфалви, Димитров - Манучарян.
ПОТЕРИ: Кузьмин (травма), Камболов, Оздоев, Рочина (все - под вопросом) - Хозин (травма), Ильин, Фидлер, Чантурия (все - под вопросом).
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
"Рубин" и "Урал" четыре раза встречались в Казани. Три победы в этих матчах одержали хозяева и один раз удалось выиграть команде из Екатеринбурга.
В пяти домашних матчах казанцы забили 11 голов. Они делят с "Зенитом" первое место в премьер-лиге по количеству мячей на своем поле.
Весной этого года "Урал" добыл две победы над "Рубином" – сначала екатеринбуржцы обыграли казанцев в премьер-лиге, а потом – в полуфинале Кубка России.
"Урал" не выигрывает с июля. За это время екатеринбуржцы провели 7 матчей. В шести их них была зафиксирована ничья и один команда Александра Тарханова проиграла.
ПРОГНОЗ
Денис КОЛОДИН, экс-защитник "Динамо" и сборной России, бронзовый призер Euro-2008:
2:0. "Урал" в этом сезоне неуступчив – часто играет вничью. Но у "Рубина" хорошая команда, после поражения от "Спартака" ей нужно побеждать.
Гоша ЧЕРНОВ, корреспондент "СЭ":
2:1. Защита казанцев все еще неубедительна, но обыгрывать забывший о победах "Урал" "Рубин" обязан.