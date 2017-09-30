"Рубин" - фаворит матча с "Амкаром" по версии букмекеров

Сегодня состоится матч 12-го тура чемпионата России между "Рубином" и "Амкаром". Встреча в Казани начнется в 16.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Рубин" - "Амкар"

Прогноз Winline – П1 1.70 – ​Н 3.26 – ​П2 5.45

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Рубин" - "Амкар".

Прямая трансляция матча "Рубин" - "Амкар" – в субботу, 30 сентября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Рубин": Рыжиков - Гранат, Сесар Навас, Кудряшов - М'Вила - Бауэр, Лестьенн, Оздоев, Канунников, Набиуллин - Азмун.

"Амкар": Нигматуллин - Милькович, Конде, Белоруков, Сиваков, Занев - Баланович, Зайцев, Гол - Комолов - Бодул.

ПОТЕРИ: Камболов, Кузьмин (оба - под вопросом) - Гасилин, Огуде (оба - травма), Форбс (под вопросом).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Разгромив "Амкар" 2 декабря 2013-го, "Рубин" не может обыграть пермяков в Казани на протяжении трех последних матчей (+0=2-1).

Пермская команда не знает поражений на протяжении трех гостевых матчей, выиграв два последних поединка у "Арсенала" и "Локомотива".

ПРОГНОЗ

Виктор БУЛАТОВ, трехкратный чемпион России в составе "Спартака":

1:0 После череды неудач казанцам некуда отступать – надо выигрывать.

Евгений ЗЫРЯНКИН, обозреватель "СЭ":

1:1 "Амкару" сейчас слишком нужны очки, хотя бы по зернышку, а "Рубин" пока не готов давать отпор всем подряд.