"Рубин" - "Енисей": составы команд. Торбинский - в запасе красноярцев

Стали известны составы "Рубина" и "Енисея" на матч 7-го тура РПЛ. Новичок красноярцев Дмитрий Торбинский начнет встречу в запасе. В сезоне-2013/14 он выступал за "Рубин".

"Рубин": Ив. Коновалов, Гранат, Сесар Навас, Байрамян, Сорокин, Чико Флорес, Камболов, Могилевец, Иг. Коновалов, Полоз, Азмун.

Запасные - Бабурин, Акмурзин, Устинов, Подберезкин, Музаметзянов, Шекари, Бухаров.

"Енисей": Юрченко, Гаджибеков, Кичин, Занев, Дугалич, Комолов, Семакин, Зотов, Костюков, Огуде.

Запасные - Филиппов, Нестеренко, Ятченко, Гасанов, Грицаенко, Торбинский, Фатуллаев, Гавазай, Кутьин, Саркисов, Бодул, Обрадович.

"Рубин" - "Енисей": чемпионат России по футболу, 7-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 14.00 (время московское)