"Рубин" дозаявит М'Вила на матчи премьер-лиги?

Полузащитник Янн М'Вила в скором времени возобновит тренировки в "Рубине", утверждает "Реальное время". Игрок будет дозаявлен клубом для участия в премьер-лиге. Отмечается, что у казанцев еще есть возможность дозаявить француза на чемпионат, несмотря на закрытие отведенного для этого окна. 8 сентября клуб собирается этим правом воспользоваться.

Напомним, М'Вила до последнего момента ждал перехода в "Сандерленд", однако руководство "Рубина" отказалось продать игрока дешевле, чем за 8,5 миллиона фунтов.