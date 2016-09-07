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"Рубин" дозаявит М'Вила на матчи премьер-лиги?

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Полузащитник Янн М'Вила в скором времени возобновит тренировки в "Рубине", утверждает "Реальное время". Игрок будет дозаявлен клубом для участия в премьер-лиге. Отмечается, что у казанцев еще есть возможность дозаявить француза на чемпионат, несмотря на закрытие отведенного для этого окна. 8 сентября клуб собирается этим правом воспользоваться.

Напомним, М'Вила до последнего момента ждал перехода в "Сандерленд", однако руководство "Рубина" отказалось продать игрока дешевле, чем за 8,5 миллиона фунтов.

Дополнительная информация

http://realnoevremya.ru/news/42102

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