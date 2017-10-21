"Рубин" дома сыграл вничью с "Динамо"

"Рубин" на своем поле сыграл вничью с "Динамо" в матче 14-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 0:0. Обе команды провели второй беспроигрышный матч подряд - в прошлом туре казанцы обыграли "Ростов" (1:0), а москвичи были сильнее "СКА-Хабаровск" (2:0).

После этого матча "Динамо" поднялось на 7-ю строчку, набрав 18 очков. "Динамо", в свою очередь, обошло "Тосно" и расположилось на 13-й позиции (14 очков).

Чемпионат России

Премьер-лига

14-й тур

"Рубин" (Казань) – "Динамо" (Москва) – 0:0

"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Гранат, Сесар Навас, Сигурдссон, Кудряшов, Камболов, М`Вила, Оздоев (Жемалетдинов, 65), Лестьенн (Азмун, 46), Канунников.

"Динамо": Шунин, Козлов, Хольмен, Шуньич, Морозов, Темников, Сапета, Соснин, Зотов (Катрич, 64), Ташаев (Терехов, 90), Бечирай (Вандерсон, 46).

Предупреждения: Соснин, 57. Морозов, 90+1.

Судьи: ЛЕВНИКОВ (Санкт-Петербург). Болховитин, Жвакин (все Ленинградская область).

21 октября. Казань. "Казань Арена".

Текстовая трансляция матча "Рубин" - "Динамо"