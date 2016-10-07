"Рубин" доиграет сезон на "Казань Арене"

Министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов отметил, что текущий сезон "Рубин" планирует доиграть на "Казань Арене". По его словам, решение о том, на каком стадионе команда будет проводить игры в дальнейшем, примут весной, исходя из рекомендаций ФИФА.

– Больших переживаний нет. Свои обещания мы выполним. Проблем с газоном нет, – цитирует "Р-Спорт" Леонова. – Может, Мутко имел в виду какие-то отчетные документы, но это технический момент. К готовности стадиона это не имеет отношения. Все акты приемки стадиона готовы. Уже было пять визитов комиссий ФИФА. ФИФА разрешает играть на этом стадионе. Планируем завершить сезон на "Казань Арене", а по весне решим, где "Рубин" будет играть дальше. Это зависит от рекомендаций ФИФА.