Прогноз "Фонбет": "Рубин" победит "Динамо"

30 ноября "Рубин" на своем стадионе встретится с московским "Динамо" в рамках 16-го тура российской премьер-лиги. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– В линии "Фонбет" появится расширенная роспись на матч "Рубин" – "Динамо"?

– Да. Клиенты "Фонбет" смогут поставить на результативные действия игроков, карточки, пенальти, удаления. Всего в линии появится более 450 вариантов для ставки. Также "Фонбет" предлагает повышенные коэффициенты на этот матч.

– Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" полагают, что выиграет "Рубин". На победу казанцев можно поставить с коэффициентом 2.05, на победу "Динамо" – с коэффициентом 4.30, на ничью – с коэффициентом 3.00. Клиенты "Фонбет" согласны с букмекерами. Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 76% выбрали "Рубин", 11% – "Динамо" и 13% – ничью.

– Сколько забьют голов?

– Букмекеры "Фонбет" считают, что во встрече будет забито больше одного гола. На тотал больше 1,5 можно поставить с коэффициентом 1.55, на тотал меньше 1,5 – с коэффициентом 2.45. Большинство клиентов "Фонбет" уверено в результативности матча. На тотал больше 1,5 поставили 98% игроков, на тотал меньше 1,5 – 2%.

– Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?

– Самой популярной стала ставка на победу "Рубина" – ее выбрали 45% клиентов "Фонбет". 36% игроков поставили на то, что казанский клуб не проиграет, 8% – на ничью. На победу "Динамо" сделали ставку 7% клиентов "Фонбет", на победу москвичей с форой (0) – 4%.

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 100 000 рублей на то, что "Рубин" не проиграет. В среднем на матч "Рубин" – "Динамо" ставят 500 рублей.

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