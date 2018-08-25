"Рубин" – ЦСКА. Трансляция – в 16.30

В эти выходные пройдут матчи 5-го тура российской премьер-лиги. Одной из центральных игр станет встреча "Рубина" и ЦСКА. Сыграют команды в субботу, 25 августа, на "Казань Арене". Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени. Казанцы и армейцы соседи по турнирной таблице восьмое и седьмое места соответственно, у обеих команд по пять очков. В то время как у лидирующих "Зенита" и "Спартака" 12 и 10 соответственно.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Рубин" – ЦСКА.

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"Рубин" – ЦСКА: трансляция