"Рубин" будет готовиться к матчу с "Тосно" в Сочи

"Рубин" отправился в Сочи, где проведет краткосрочный сбор в рамках подготовки к матчу 22-го тура чемпионата России против "Тосно", сообщает пресс-служба казанцев. На сбор с командой отправились 22 футболиста.
Вратари: Сослан Джанаев, Тимур Акмурзин, Сергей Рыжиков;
Защитники: Егор Сорокин, Федор Кудряшов, Руслан Камболов, Сесар Навас, Олег Кузьмин, Габриэл Энаке, Илья Агапов, Владислав Микушин, Раиль Абдуллин;
Полузащитники: Гекдениз Карадениз, Реза Шекари, Вячеслав Подберезкин, Игорь Коновалов, Павел Могилевец, Кристиан Нобоа, Никита Голдобин;
Нападающие: Ивелин Попов, Рифат Жемалетдинов, Сердар Азмун.
Встреча "Тосно" – "Рубин" состоится 10 марта и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.
#FCRK отправился в Сочи✈, где будет готовиться к матчу #ТосноРубин#РубинВСочи pic.twitter.com/CXEZl8Lt4D– "Рубин" Казань (@fcrk) 5 марта 2018 г.