"Рубин" будет готовиться к матчу с "Тосно" в Сочи

"Рубин" отправился в Сочи, где проведет краткосрочный сбор в рамках подготовки к матчу 22-го тура чемпионата России против "Тосно", сообщает пресс-служба казанцев. На сбор с командой отправились 22 футболиста.

Вратари: Сослан Джанаев, Тимур Акмурзин, Сергей Рыжиков;

Защитники: Егор Сорокин, Федор Кудряшов, Руслан Камболов, Сесар Навас, Олег Кузьмин, Габриэл Энаке, Илья Агапов, Владислав Микушин, Раиль Абдуллин;

Полузащитники: Гекдениз Карадениз, Реза Шекари, Вячеслав Подберезкин, Игорь Коновалов, Павел Могилевец, Кристиан Нобоа, Никита Голдобин;

Нападающие: Ивелин Попов, Рифат Жемалетдинов, Сердар Азмун.

Встреча "Тосно" – "Рубин" состоится 10 марта и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.