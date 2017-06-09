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"Рубин": "Бекиич вернулся"

 
2008 год. Курбан БЕРДЫЕВ.Курбан Бердыев. Казанские хроники

Пресс-служба "Рубина" выпустила эмоциональное видео в честь возвращения Курбана Бердыева на пост главного тренера клуба. О назначении специалиста стало известно сегодня. Он возглавлял клуб с 2001 по 2013 год, и именно с ним "Рубин" выиграл все трофеи в своей истории: два титула чемпиона России, Кубок и два Суперкубка страны.

В небольшом ролике были запечатлены самые знаковые моменты в истории казанской команды под руководством Бердыева. "Бекиич вернулся", - говорится в сообщении.

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