"Рубин"​ выразил соболезнования в связи с терактом в Керчи

"Рубин" выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших при трагических событиях в Керченском политехническом колледже. По данным СК, 13 человек погибли, около 50 пострадали.
Напомним, в колледже сработало взрывное устройство, начиненное металлическими деталями. Предполагаемый участник теракта обнаружен мертвым в здании колледжа.
В Керчи объявлен режим ЧС, закрыты все учебные заведения и детские сады.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших при трагических событиях в Керченском политехническом колледже... pic.twitter.com/zwsLVbzQ9A– "Рубин" Казань (@fcrk) 17 октября 2018 г.
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