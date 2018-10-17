"Рубин"​ выразил соболезнования в связи с терактом в Керчи

"Рубин" выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших при трагических событиях в Керченском политехническом колледже. По данным СК, 13 человек погибли, около 50 пострадали.

Напомним, в колледже сработало взрывное устройство, начиненное металлическими деталями. Предполагаемый участник теракта обнаружен мертвым в здании колледжа.

В Керчи объявлен режим ЧС, закрыты все учебные заведения и детские сады.