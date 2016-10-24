Рубен Рочина: "В Испании никто не играет в пять защитников, а в России это распространенная вещь"

Нападающий "Рубина" Рубен Рочина в интервью "Спорт Бизнес Online" подчеркнул, что на данный момент уровень чемпионата России недотягивает до ведущих европейских первенств. По словам форварда, россияне играют в оборонительный футбол.

- Вы играли в Англии и Испании, а теперь знаете, что из себя представляет российская лига. Рубен, насколько все плохо по сравнению с топ-лигами?

- Ну ведь есть и схожие вещи! Хотя на тактическом уровне испанский футбол находится выше, чем чемпионат России. Не в обиду российским клубам, но в Испании очень редко можно встретить команду, которая будет выставлять пять защитников, а в России это распространенная вещь. Думаю, это главное различие. Российская лига пока недотягивает до уровня ведущих европейских чемпионатов, но это хороший, серьезный турнир. Здесь есть очень качественные футболисты, и на самом деле здесь непросто играть.

- Новички и тренер недооценили то, что многие соперники будут играть против вас так закрыто?

- Нет, не было никакой недооценки от нас. Просто в России другой футбол, к которому нужно привыкнуть.