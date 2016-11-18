Рубен Рочина: "В данном случае ничья лучше поражения"

Нападающий "Рубина" Рубен Рочина после домашнего матча 14-го тура чемпионата России против "Ростова" отметил, что матч получился очень сложным и вязким. По словам испанского форварда, в первом тайме было больше организованности и тактики, команда атаковала немного, но при этом очень хорошо защищались.

– Несмотря на то, что мы пытались предотвратить контратаки противника и атаковать сами, матч вышел очень сложным и вязким, было очень мало моментов, - приводит пресс-служба казанского клуба слова Рочины. – Но в целом, думаю, ничья лучше поражения.

– Показалось, что "Ростов" был ближе к победе, чем "Рубин". Игроки думают иначе?

– Я думаю, что было много движения в центре, и можно выделить два основных момента: когда Жонатас тянулся к мячу после подачи Лестьенна и когда был момент после углового у Камболова.

– Специалистам больше понравился первый тайм, болельщикам – второй. Почему?

– В первом тайме было больше организованности, больше тактики, мы атаковали немного, но при этом очень хорошо защищались. А во втором тайме стало сказываться утомление, мы действительно немного сбавили в тактике, действия стали более хаотичными, но думаю, что это один из тактически самых сложных матчей в этом сезоне. Очень мало простора для игры, противник довольно сильно нас прессинговал.

– "Ростов" и "Рубин" сейчас самые принципиальные соперники?

– Я могу сказать, что мы сделали шаг вперед, улучшили игру и будем продолжать в том же духе. Думаю, что с "Ростовом" мы равны по многим аспектам, и даже в турнирной таблице достаточно близки.